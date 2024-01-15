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Гол Мадруга стал обладателем приза имени Пушкаша в 2023 году

Гол Мадруга стал обладателем приза имени Пушкаша в 2023 году
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Гол футболиста «Ботафого» Гильермо Мадруга стал обладателем приза имени Пушкаша на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023.

Мадруга забил ударом через себя из-за пределов штрафной в ворота «Новоризонтино» (1:0) в матче 14-го тура бразильской Серии В.

Права на видео принадлежат FIFA.

Также претендентами на победу в номинации были игрок «Брайтона» парагваец Хулио Энсисо из «Брайтона» за гол в матче с «Манчестер Сити» (1:1) в рамках чемпионата Англии и португальский игрок «Спортинга» Нуну Сантуш за мяч, забитый «Боавиште» (3:0).

Мадруга в 2023 году сыграл за «Ботафого» 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом 23-летний футболист в январе перебрался в «Куябу».

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