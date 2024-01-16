Стало известно, как проголосовал Неймар в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал игрок саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар в номинации на лучшего игрока 2023 года, сообщает Sport Zone.

Бразильский футболист поставил на первое место своего партнёра по «Барселоне» и «ПСЖ» Лионеля Месси, на второе – нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и на третье – игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.