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Стало известно, как проголосовал Лионель Месси в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал Лионель Месси в номинации на лучшего игрока 2023 года
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ФИФА опубликовала итоги голосования в номинации на лучшего игрока 2023 года. Также стало известно, как проголосовал аргентинский нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, который и выиграл приз.

Аргентинец поставил на первое место нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на втором месте расположил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а на третьим месте у Месси находится нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

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