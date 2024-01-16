Президент РПЛ Алаев отреагировал на жест Медведева в адрес «Спартака» в видео «Зенита»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на неоднозначный жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Напомним, Александр Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и лига.

Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

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Клаудиньо эффектно обыграл защитника в бразильском Матче звёзд: