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В РФС отреагировали на жест Медведева в адрес «Спартака» в видео «Зенита»

В пресс-службе РФС отреагировали на неоднозначный жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева, а также заявили, что в комитет по этике не поступало обращений по поводу видео на канале «Зенита». Напомним, Александр Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов, показав неоднозначный жест в адрес красно-белых в видео «Зенита».

«Обращений в комитет по этике не было», — приводит слова пресс-службы РФС «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» уже убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».