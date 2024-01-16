Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о трансферных слухах вокруг Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал трансферные слухи вокруг нападающего Килиана Мбаппе.

«Вы знаете, сколько лет я провел в элите мирового европейского футбола? Пять лет в «Реале» и восемь в «Барселоне» в качестве игрока. Как тренер, шесть лет в «Барселоне», в «Роме», в «Сельте». Я играл за «Спортинг» Хихон. Я родился в раздевалке, в которой вокруг постоянно комментарии от одного или другого человека, слухи, ложь, Я так к этому привык, что мне всё равно», — приводит слова Энрике Goal со ссылкой на Amazon Prime Video Sport France.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в летнее трансферное окно может перейти в «Реал». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

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