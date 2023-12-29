Чего ждать от Мбаппе этой зимой: «Реал», «золотая клетка» в Париже или вообще «Барселона»?

Мбаппе поднадоел. Уж простите за прямоту, но слухи вокруг его перехода в «Реал» и контракта с «ПСЖ» изрядно вымотали за всё то время, что циркулируют в медиа. Француз летом сокрушал заголовки СМИ своим именем, и сейчас начался новый этап – перед зимним трансферным окном.

Летом ему ставили ультиматумы, чтобы он продлил контракт, и «ПСЖ» даже прибегал к рычагу в виде Эммануэля Макрона, который когда-то убедил Мбаппе продлить контракт и остаться в клубе. Посыл президента Франции был такой: нужно остаться, потому что в следующем году Париж принимает Олимпиаду, а Мбаппе очень важен для имиджа и успехов главного столичного клуба. Давили и на окружение футболиста, но его друзья и родственники не поддавались и давали ему один простой совет: никого не слушать и быть твёрдым в своих решениях.

«ПСЖ» же хотел, чтобы Мбаппе продлил контракт, чтобы не потерять его летом 2024-го бесплатно, или уже ушёл – опять же, чтобы не терять его бесплатно. Килиан в итоге наплевал на все ультиматумы и остался, не продлевая при этом контракт. Были опасения, что его посадят на лавку, но платить огромную зарплату большому таланту и не использовать его – несусветная глупость, до которой руководство «ПСЖ», при всех своих убеждениях, к счастью, не опустилось. И не зря: Мбаппе остался ключевой фигурой команды, забив 18 мячей в 16 матчах Лиги 1.

Нассер Аль-Хелаифи президент «ПСЖ» «Я больше не буду повторять это. Если Мбаппе хочет остаться здесь — он обязан продлить контракт. Других вариантов нет. Он не уйдёт бесплатно. Если Мбаппе не продлит контракт в течение двух недель, дверь на выход открыта. Я был в шоке, когда услышал, что Мбаппе хочет уйти бесплатно. Он отличный парень, джентльмен, так что уйти бесплатно, ослабив крупнейший клуб в своей стране, это не про него. Я был потрясён и разочарован. Хотим ли мы, чтобы он остался? Да. Но он не может уйти бесплатно, это невозможно».

Теперь в деле новый поворот: AS писал, что «Реал» готов сделать финальное предложение Мбаппе, но у того будет время дать ответ только до 15 января. Если же он не согласует сделку к установленному клубом сроку, мадридцы переключат своё внимание на Эрлинга Холанда, потому что при всём своём желании заполучить Мбаппе, ждать больше они не хотят. El Chiringuito, в свою очередь, сообщил, что Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ», потому что намерен перейти в «Реал» – сделка может быть заключена уже в начале нового года. С 1 января он имеет полное право вести переговоры с другими клубами, потому что до конца его контракта останется всего полгода. Sport при этом сообщал, что зимой Мбаппе никуда не уйдёт: якобы француз договорился с клубом, что останется до конца сезона, а это даст руководству парижского клуба возможность уговорить его остаться и дальше.

Килиан Мбаппе в «ПСЖ» Фото: Getty Images

Но круче всех выступил Mundo Deportivo: испанцы 28 декабря написали, что Мбаппе передумал идти в «Реал» и выбрал «Барселону». Подробности инсайда просто потрясающие: якобы несколько недель назад президент «Барсы» Жоан Лапорта и его коллега из «Реала» Флорентино Перес провели секретную встречу и заключили соглашение, согласно которому каталонский клуб окажет безоговорочную поддержку проекту Суперлиги, а взамен «Реал» не только откажется от интереса к Мбаппе, но и порекомендует окружению футболиста подписать контракт с «Барсой». «Единственное требование, которое Перес выдвинул на той встрече к «Барсе» – Мбаппе не сможет выходить на поле в «эль класико», – пишут журналисты. Бонус к сделке: пожизненная подписка на Spotify.

Звучит как полный бред, и это действительно так – ребята из MD просто решили поразвлечься: 28 декабря в Испании отмечают El Dia de Los Inocentes, или же День дурака. Несколько лет назад они похожим образом пошутили по поводу будущего Криштиану Роналду, написав, что он перейдёт из «МЮ» в «Барселону».

Что же до реального развития событий в ситуации с Мбаппе, то их три:

Он уходит в «Реал» зимой. «ПСЖ» получит деньги, но потеряет важного игрока, мадридский клуб наконец завершит эту кажущуюся уже бесконечной гонку.

Он договорится с «Реалом» сейчас, но уйдёт летом бесплатно. «ПСЖ» не сможет надавить на Мбаппе и останется ни с чем.

Он не даст ответ «Реалу» в установленный срок или же в итоге подпишет контракт с «ПСЖ», потому что ему предложат условия ещё жирнее, чем у него есть сейчас. А как мы уже поняли, деньги – это именно то, что интересует молодого француза больше всего. И тогда за историей будем снова следить летом.

А вы как думаете, чем завершится зимнее трансферное окно для Килиана? Пишите в комментариях!