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Хосеп Гвардиола высказался после победы в номинации лучший тренер 2023 года

Хосеп Гвардиола высказался после победы в номинации лучший тренер 2023 года
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 в номинации лучший тренер 2023 года.

В сезоне-2022/2023 «горожане» под руководством 52-летнего специалиста выиграли требл: чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Всего за 2023 год команда выиграла пять трофеев (Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира).

«Огромное вам спасибо. Я хочу разделить эту награду и этот момент с «Манчестер Сити» и нашими владельцами. От имени тренерского штаба и от своего имени хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что они делали для этого клуба на протяжении многих лет, поэтому всем без исключения спасибо за это путешествие. Для меня было честью каждое утро приходить на работу.

Спасибо моему отцу, который здесь, ему 92 года, я так рад, что он здесь», – приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

Испанец возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. Контракт Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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