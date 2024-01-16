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Роналдо раскрыл фактор, намекающий на будущий трансфер Мбаппе в «Реал»

Роналдо раскрыл фактор, намекающий на будущий трансфер Мбаппе в «Реал»
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Известный бразильский футболист, президент бразильского «Крузейро» и испанского «Вальядолида» Роналдо высказался о возможном переходе французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Места для звёзд всегда есть, в любых клубах. Звёзды всегда адаптируются, и лучше играть рядом с хорошими игроками, чем с плохими, верно? Что известно о его переходе в «Реал»? Единственный спойлер, который я могу дать, это то, что там, в Париже, я говорил с ним на очень беглом испанском языке, что меня немного удивило. Хороший показатель», — цитирует Роналдо Goleada Euro.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналдо встретился с Мбаппе на матче НБА в Париже. Роналдо и Мбаппе посетили матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 111:102 в пользу «Кливленда».

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