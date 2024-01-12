Европейские звёзды, которые могли бы играть на Кубке Африки. Мбаппе и ещё 6 самых дорогих!

В субботу, 13 января, стартует Кубок африканский наций. На этом турнире выступит целая группа известных игроков из топ-лиг. А если бы обстоятельства сложились немного по-иному, то звёзд в сборных Чёрного континента было бы ещё больше. Вот самые дорогие европейские футболисты (по версии Transfermarkt) с африканскими корнями, имевшие возможность выступать за этническую родину.

Килиан Мбаппе — Камерун

Стоимость: € 180 млн

Если бы Килиан Мбаппе играл за Камерун Фото: Getty Images

Можете вообразить в составе сборной Камеруна самого яркого игрока Франции и, возможно, главную мировую звезду после ухода с большой сцены Месси и Роналду? А ведь теоретически такое могло случиться! Отец форварда Вильфрид родом из Камеруна. Да и мать имеет кое-какую связь с Африкой: Файза Ламари – потомок алжирских мигрантов.

Но, конечно, родившийся и выросший во Франции Мбаппе выбрал сборную своей родины. Вероятно, ещё и по причине того, что с «трёхцветными» форвард «ПСЖ» имел больше шансов победить на чемпионате мира. Килиан так объяснял своё решение:

«У меня камерунские корни, но я всю жизнь провёл во Франции. Вот почему я её выбрал. Впрочем, с моим сыном всё будет иначе. Решение должно идти от сердца. Нужно будет посмотреть, с какой страной у него будут более близкие связи. Возможно, я буду жить в Камеруне и у него будут более крепкие связи с Камеруном. Тогда он выберет Камерун. Или он будет жить во Франции и выберет Францию. Но выбор он сделает сам».

За сборную Франции Мбаппе к 25 годам сыграл уже 75 матчей. Выиграл с ней ЧМ-2018 в России. А летом 2023-го впервые в жизни посетил Камерун.

Ссылка как посетил:

Букайо Сака — Нигерия

Стоимость: € 120 млн

Если бы Букайо Сака играл за сборную Нигерии Фото: Getty Images

Вингер сборной Англии мог бы при желании играть за Нигерию. Сака родился в Лондоне в семье нигерийцев. Его отец Йови работал строительным инспектором, а мать Найк была бухгалтером. Родители Букайо познакомились ещё в Нигерии и вместе переехали в Великобританию.

Летом 2020-го, незадолго до дебюта за сборную Англии, вингер «Арсенала» признавался, что всё ещё не может выбрать между двумя странами.

«Тяжело сделать выбор, – говорил Сака. – Я был рад представлять Англию на молодёжном уровне, но я также горжусь нигерийским наследием своих родителей. Пока меня не выбрала ни одна команда, я должен оставаться скромным. Когда придёт время, мы примем решение».

Сака всё же остался англичанином. На данный момент сыграл за национальную команду 32 матча, дошёл с ней до финала Евро-2020. Но Букайо не забывает и об исторической родине. Например, в 2022 году он оплатил операции для 120 нигерийских детей, страдавших от паховых грыж и опухолей головного мозга.

Эдуарду Камавинга — Ангола, Конго или ДР Конго

Стоимость: € 90 млн

Если бы Эдуарду Камавинга играл за Анголу Фото: Getty Images

У полузащитника «Реала» теоретически была возможность играть за одну из четырёх сборных – Франции, Анголы, Конго или ДР Конго (бывшего Заира). Во Франции Камавинга вырос, в Анголе родился, а с Конго и ДР Конго он связан по крови. Его родители бежали из Конго из-за войны и в момент появления на свет Эдуарду жили в лагере беженцев в Анголе.

Когда Камавинга было два года, семья перебралась во Францию. Но до 2019-го у полузащитника не было документов. Франция и Ангола отказывались регистрировать Эдуарду – его записали как конголезца. Четыре с небольшим года назад тогдашний клуб Камавинга «Ренн» выбил для парня и его отца французские паспорта. Эдуарду дебютировал в молодёжной сборной Франции.

«Я никогда не встречался с родственниками, так как семья покинула Анголу, когда я был ещё маленьким, – рассказывал в интервью Камавинга. – У меня не было возможности поехать туда. Однако мы общаемся по телефону. Однажды отправлюсь к ним в гости».

По большому счёту перед Камавинга не стоял выбор сборной. В сентябре 2020-го он дебютировал за национальную команду, а сейчас у Эдуарду уже 13 матчей в составе французов. Хавбек стал финалистом ЧМ-2022.

Орельен Тчуамени — Камерун

Стоимость: € 90 млн

Если бы Орельен Тчуамени играл за Камерун Фото: Getty Images

У другого полузащитника «Реала» Тчуамени была своя альтернатива – Франция или Камерун. Орельен родился в Руане, но его родители — камерунцы. Отец Фернан и сам мечтал о карьере профессионального футбола, но стал в итоге фармацевтом. А мечту папы воплотил в реальность сын.

После того как в 2022 году Тчуамени подписал контракт с «Реалом», он отправился на отдых в Камерун. Остановился в местечке, которое называют «Маленьким Парижем». Встретился с местным мэром и несколькими людьми из деревни, чтобы получить от них благословение перед новым этапом карьеры.

«Камерун – часть меня. Я поддерживаю их», – говорил Орельен.

Тем не менее Тчуамени сделал выбор в пользу сборной Франции. Полузащитник дебютировал за национальную команду осенью 2021-го, а на сегодняшний день у Орельена уже 29 матчей. Он выиграл с французами Лигу наций и взял серебро ЧМ-2022, не реализовав в финале с Аргентиной удар в серии пенальти.

Рафаэл Леау — Ангола или Сан-Томе и Принсипи

Стоимость: € 90 млн

Если бы Рафаэл Леау играл за Анголу Фото: Getty Images

Португальскую звезду «Милана» корни связывают с двумя странами Африки. Его отец – из Анголы, а мать – из Сан-Томе и Принсипи. Причём родители Рафаэла Леау познакомились уже в Европе.

По всей видимости, ангольцы и не надеялись заиграть талантливого вингера за свою национальную команду. Леау выступал за сборные Португалии всех возрастов – от U16 до молодёжки. А в составе главной сборной дебютировал в октябре 2021-го.

Рафаэл признавался, что мечтает однажды стать капитаном португальской команды: «Представлять сборную – это предмет гордости. Тем более с капитанской повязкой».

У вингера «Милана» 23 матча за национальную команду. Трофеев пока нет. Первым для Леау чемпионатом мира стал ЧМ-2022 в Катаре, где сборная Португалии вылетела в четвертьфинале от представителя Африки – Марокко.

Вильям Салиба — Камерун

Стоимость: € 75 млн

Если бы Вильям Салиба играл за Камерун Фото: Getty Images

Салиба родился и вырос во Франции, однако его родители – эмигранты. Отец из Ливана, а мать из Камеруна. Так что и центральный защитник «Арсенал» выступал бы при желании за африканскую сборную.

Салиба, как и Тчуамени, приезжал в отпуск в Камерун, чтобы «укрепить связи с родиной матери и местной федерацией футбола». Защитник встречался с Самуэлем Это’О и с камерунскими болельщиками, дарил им форму «Арсенала» со своей фамилией. Тем не менее, отвечая на вопрос о выборе национальной команды, Вильям честно сказал: «Камерун – это тоже моя страна. Но я родился во Франции и очевидно, что отдаю ей предпочтение. Сборная Камеруна не мой приоритет».

За сборную Франции Салиба выступает с марта 2022-го. На данный момент сыграл 12 матчей. Вильям участвовал на ЧМ-2022, где французы завоевали серебро, но на том турнире центральный защитник только однажды вышел на поле.

Кристофер Нкунку — ДР Конго

Стоимость: € 75 млн

Если бы Кристофер Нкунку играл за ДР Конго Фото: Getty Images

Форвард «Челси» – пятый француз с африканскими корнями в этом топе. Сам Нкунку появился на свет во Франции, но его предки из ДР Конго. Поэтому, выступая за французских юношей и молодёжку, Кристофер мог держать в уме конголезскую сборную.

В 2015 году на тот момент 17-летний Нкунку рассуждал о своём будущем:

«Я не пока не могу сказать, что буду играть за Францию или Конго, потому что обе страны в моём сердце. Скорее всего, выберу ту, которая даст мне первый шанс. Пока у меня не было серьёзных контактов с конголезской федерацией. Но я не закрываю ни одну дверь. Мы с отцом любим смотреть матчи команды Конго».

Очевидно, вариант с Конго отпал из-за того, что Нкунку пригодился первой сборной Франции. За национальную команду Кристофер дебютировал в марте 2022-го. У форварда уже 10 матчей, но ЧМ-2022 он пропустил из-за травмы.

Разумеется, это не полный список европейских звёзд с африканскими корнями – его можно было бы дополнить ещё десятками известных фамилий.