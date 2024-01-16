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Лучано Спаллетти включил футболиста «Наполи» в тройку лучших игроков мира 2023 года

Лучано Спаллетти включил футболиста «Наполи» в тройку лучших игроков мира 2023 года
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти включил игрока «Наполи» в тройку лучших игроков мира при голосовании в номинации на лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Спаллетти поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он поставил нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Третье место итальянский специалист отдал форварду «Наполи» Виктору Осимхену.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду.

Под руководством Спаллетти неаполитанцы выиграли первое за 33 года чемпионство, став победителями Серии А в сезоне-2022/2023. Для «Наполи» этот чемпионский титул стал третьим в истории. Минувшим летом бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии.

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