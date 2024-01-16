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Гарет Саутгейт выбрал лучшими игроками 2023 года трех представителей «Манчестер Сити»

Гарет Саутгейт выбрал лучшими игроками 2023 года трех представителей «Манчестер Сити»
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СМИ стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 в номинации на лучшего игрока 2023 года.

На первое место 53-летний специалист поставил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Вторым Саутгейт полузащитника «горожан» Родри, а замкнул тройку англичанина полузащитник «Сити» Бернардо Силва.

В тройку Саутгейта не попал вингер «Интер Майами» Леонель Месси, который по итогу голосования и был признан лучшим игроком 2023 года. Сам 36-летний аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В нынешнем сезоне Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач.

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