Гарет Саутгейт выбрал лучшими игроками 2023 года трех представителей «Манчестер Сити»

СМИ стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 в номинации на лучшего игрока 2023 года.

На первое место 53-летний специалист поставил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Вторым Саутгейт полузащитника «горожан» Родри, а замкнул тройку англичанина полузащитник «Сити» Бернардо Силва.

В тройку Саутгейта не попал вингер «Интер Майами» Леонель Месси, который по итогу голосования и был признан лучшим игроком 2023 года. Сам 36-летний аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В нынешнем сезоне Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач.