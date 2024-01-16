Стало известно, за кого экс-тренер «Спартака» Руй Витория проголосовал в премии ФИФА

Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Египта Руй Витория, ранее возглавлявший «Спартак», в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место португальский специалист поставил своего соотечественника — Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Второе место в своём списке Витория отдал аргентинскому нападающему Лионелю Месси. На третьей строчке по версии Руя расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.