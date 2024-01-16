Александр Филимонов: не удивлюсь, если Черчесов будет работать в каком-нибудь клубе РПЛ

Бывший российский вратарь Александр Филимонов высказался о тренерских перспективах Станислава Черчесова, последним местом работы которого был венгерский «Ференцварош».

«Черчесов каждый раз подтверждает свой уровень, он классный тренер. Не удивлюсь, если он будет работать в каком-то клубе РПЛ. Черчесов — один из самых успешных российских тренеров в России за последнее время. Выигрывал и европейский чемпионат, и достигал больших высот со сборной России. Не лучше было бы для российского футбола, если бы такой тренер работал в Европе? Для популяризации нашего футбола нужен его высокий уровень, а пока он достаточно низкий. Тут дело не в том, что кто-то должен уезжать, а в том, что мы сами должны получать удовольствие от футбола», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.