В «Барселоне» отреагировали на победу Гвардиолы в номинации лучший тренер 2023 года

«Барселона» поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который ранее также возглавлял каталонский клуб, с победой в номинации лучшему тренеру 2023 года по версии ФИФА.

«Поздравляем, Пеп!» — написала пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола был главным тренером основной команды «Барселоны» с 2008 по 2012 год. За этот период сине-гранатовые дважды выигрывали Лигу чемпионов, три раза становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок Испании, трижды завоёвывали Суперкубок Испании, дважды одерживали победу на Клубном чемпионате мира и в Суперкубке Европы.

В минувшем году «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл пять трофеев: Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.