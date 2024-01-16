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Даниэле Де Росси станет новым главным тренером «Ромы» после увольнения Моуринью

Даниэле Де Росси станет новым главным тренером «Ромы» после увольнения Моуринью
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Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси займёт должность нового главного тренера «волков» после того, как сегодня, 16 января, был уволен Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Де Росси должен возглавить клуб как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, за несколько дней до увольнения португальского специалиста в СМИ появилась информация, что руководство «Ромы» находит крайне привлекательным вариант с приглашением Де Росси на пост главного тренера команды, поскольку считает, что он способен обеспечить прочную связь между клубом и болельщиками.

Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами.

После 20 туров Серии А римский клуб набрал 29 очков и занимает девятое место.

Турнирная таблица Серии А
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