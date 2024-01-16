Игонин: если бы у Ахметова не было российского паспорта, мы бы не увидели его в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в стан сине-бело-голубых. По его мнению, главная причина такого перехода — наличие у Ахметова российского паспорта.

«Понимаю ли я, зачем и куда взяли Ахметова? Конкретно куда – нет, не понимаю. Думаю, что тренер будет смотреть. Большая доля этого трансфера, наверное, зависела от российского паспорта. Техничный игрок в нападении – одно из преимуществ этого футболиста, но я думаю, что, если бы у него не было российского паспорта, мы бы не увидели его в команде. Взяли посмотреть-попробовать. Есть вероятность, что может уехать в аренду», — сказал Алексей Игонин в видео на YouTube-канале «Такой футбол».