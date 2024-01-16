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Раскрыта новая причина попадания экс-игрока «ПСЖ» Лавесси в психиатрическую больницу

Раскрыта новая причина попадания экс-игрока «ПСЖ» Лавесси в психиатрическую больницу
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Бывший нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Эсекьель Лавесси был помещён в психиатрическую больницу из-за нервного срыва, случившегося на фоне предательства со стороны его близкого друга. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Лавесси одолжил крупную сумму денег своему близкому другу, который отказался её возвращать. Помимо этого, друг совершил личное предательство по отношению к аргентинскому экс-футболисту, подробности которого не раскрываются. Однако, как подчёркивает источник, Лавесси не смог самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что бывший нападающий оказался в психиатрической больнице из-за употребления запрещённых веществ.

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