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Даниэле Де Росси прокомментировал своё назначение тренером «Ромы»

Даниэле Де Росси прокомментировал своё назначение тренером «Ромы»
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Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал своё назначение на пост наставника римского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить руководство за то, что доверили мне роль главного тренера «Ромы». Со своей стороны гарантирую самоотверженность, ежедневные жертвы ради результата и отдачу всего, что у меня есть, чтобы справиться с проблемами, которые ждут нас с этого момента и до конца сезона.

Волнение от возможности находиться на скамейке «Ромы» неописуемо. Все знают, что для меня значит этот клуб. Однако у меня уже все мысли о работе, которая нам предстоит. У нас нет времени и выбора, кроме как быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь. Это единственные приоритеты, которые установили мы с моим штабом», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

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