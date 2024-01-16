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Чанов: Помазун готов заменить Акинфеева в ЦСКА

Чанов: Помазун готов заменить Акинфеева в ЦСКА
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Бывший тренер вратарей ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о возможной замене для Игоря Акинфеева в армейском клубе. По мнению Чанова, Илья Помазун был бы готов стать новым основным вратарём ЦСКА в случае, если Акинфеев решит завершить карьеру. Специалист отметил, что Помазун выглядит предпочтительнее Владислава Торопа.

«Думаю, что ЦСКА не то что должен, а обязан предложить контракт Акинфееву. Сколько по времени, это уже зависит от желания самого Игоря.

Сможет ли Помазун заменить Акинфеева, если тот завершит какрьеру? Да. Уверен в этом. Если бы он был в ЦСКА, то сидел бы все время на лавке. А здесь человек постоянно играл и вызывался в сборную России. Это уже другая песня. Считаю, что Помазун готов.

Влад Тороп все время был рядом, он готов, знает требования. Но ему, конечно, немного не хватает матчей за основной состав», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

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