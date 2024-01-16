Капитан сборной Беларуси не поставил Месси на первое место в голосовании ФИФА The Best

Стало известно, как проголосовал центральный защитник минского «Динамо» Сергей Политевич в качестве капитана сборной Беларуси в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

Политевич не поставил будущего обладателя премии Лионеля Месси на первое место. Белорусский защитник отдал первую строчку норвежскому форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. На второе место игрок «Динамо» поставил как раз-таки Месси. Полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевину де Брёйне досталась третья позиция в рейтинге Политевича.

Напомним, приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА получил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. При этом аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге 36-летнего футболиста пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале.