Гранат: Скопинцев точно потянет уровень одного из топ-5 европейских чемпионатов

Бывший игрок обороны московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об игровых качествах защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева. Экс-футболист подчеркнул, что уровень Дмитрия соответствует лучшим европейским первенствам.

«У Скопинцева есть потенциал и перспектива заиграть в одном из топовых европейских чемпионатов. Сейчас всё зависит только от него. Уровень одного из топ-5 европейских чемпионатов он точно потянет.

Иностранные клубы может подкупить то, что Дима индивидуально сильный атакующий защитник. За рубежом такие футболисты пользуются спросом. Скопинцев не боится идти в обыгрыш и при этом надёжен в обороне», — приводит слова Граната Legalbet.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за бело-голубых 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.