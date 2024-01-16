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Адвокат Бугаева: Алексей сейчас в СИЗО, ждём, когда сможем предоставить доказательства

Адвокат Бугаева: Алексей сейчас в СИЗО, ждём, когда сможем предоставить доказательства
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Екатерина Макличенко, которая является адвокатом бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказала о положении дел экс-игрока в данный момент.

«Дела Алексея Бугаева обстоят по-прежнему. Мы ждём очных ставок, после этого ничего не будет сковывать, чтобы представить свои доказательства, потому что показания сотрудников, которые с ним работали на месте, будут зафиксированы. Ждём следственных мероприятий, после которых мы сможем дать более подробный комментарий. Сейчас Алексей под арестом в СИЗО, в этом плане всё без изменений», — сказала Макличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

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