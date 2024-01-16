В «Зените» отреагировали на новость о предложении по Кассьерре из Саудовской Аравии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что в клуб поступило предложение из Саудовской Аравии по покупке колумбийского форварда Матео Кассьерре.

«Предложение по Кассьерре не поступало, темы нет», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне 26-летний Маттео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 мячами и пятью голевыми передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийца в € 9 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке с 36 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.