Французский журналист: Головин для «Монако» важнее, чем Кузяев для «Гавра»

Французский журналист L’equipe Себастьен Бурон сравнил уровень важности игрока «Монако» Александра Головина и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева для своих клубов.

«Головин важнее для «Монако», чем Кузяев для «Гавра». Но это нормально, потому что Александр в клубе с 2018 года, сейчас он, возможно, лучший футболист в своей команде. А «Монако» — это большой клуб во Франции. А Далер переехал сюда недавно, конец 2023 года провёл на замене. Но скоро он станет очень важным игроком для «Гавра».

Если говорить о разнице в популярности Александра и Далера во Франции, то здесь всё просто: «Монако» лучше, чем «Гавр». Возможно, что-то изменится, если «Гавр» продолжит хорошо выступать», — сказал Бурон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

27-летний Головин стал игроком французской команды в 2018-м, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.