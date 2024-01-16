Линекер удалил пост с призывом к дисквалификации Израиля в международных турнирах

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер удалил ретвит с призывом к дисквалификации Израиля в международных футбольных турнирах, сообщает The Telegraph.

Ранее Линекер в своей социальной сети поделился постом с призывом отстранить Израиль от международного футбола, однако из-за критики со стороны британских депутатов англичанин удалил ретвит. Кроме того, британские депутаты, которые связаны с Израилем или еврейскими общинами, призвали телеканал BBC наложить санкции на известного телеэксперта, который ведёт на канале свою программу.

Позже бывший капитан сборной Англии заявил, что он лишь поделился новостной статьёй о запрете Израиля, а не потребовал полного запрета.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.