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«Вулверхэмптон» готов взять в аренду форварда «Челси» Брою

«Вулверхэмптон» готов взять в аренду форварда «Челси» Брою
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Нападающий «Челси» Армандо Броя может отправиться в аренду в другой клуб уже в текущее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, главный тренер «аристократов» Маурисио Почеттино настаивает на покупке нового форварда в январе. Если это произойдёт, то лондонцы не будут держать в команде Брою и позволят тому отправиться за игровой практикой в другой клуб.

Отмечается, что на 22-летнего футболиста претендует «Вулверхэмптон». «Волки» готовы сделать «Челси» предложение при первой же возможности.

Броя находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне албанский форвард провёл за «синих» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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