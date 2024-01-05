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Почеттино считает, что отсутствие Джексона — хорошая возможность для Брои

Почеттино считает, что отсутствие Джексона — хорошая возможность для Брои
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал участие нападающего Николаса Джексона в Кубке Африки. Завтра, 6 января, «Челси» в матче Кубка Англии встретится с «Престоном».

«Это возможность для Армандо (Брои. — Прим. «Чемпионата») сыграть. Кристофер (Нкунку. — Прим. «Чемпионата») не выйдет в стартовом составе, потому что в течение недели у него были проблемы. Он будет в заявке, но не выйдет в стартовом составе. Нам нужно быть осторожными с ним, потому что он начинает выступать после шестимесячного перерыва.

У Армандо будет возможность принять более активное участие, потому что он один из наших основных нападающих, и это хорошая возможность для него выступить расслабленно. Мы действительно верим в него, у него потрясающий потенциал и качества. Теперь ему нужно забыть о своей прошлогодней травме и начать действовать нормально», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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