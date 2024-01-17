Игрок «Локомотива» Морозов рассказал, как проводит свободное время на сборах

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов рассказал, как проводит свободное от тренировок время на учебно-тренировочных сборах, а также назвал самое любимое и нелюбимое упражнение. Отметим, что зимние сборы железнодорожников продлятся полтора месяца.

«Вечерком делаю процедурки, в PlayStation немного играю, а отвлекаться (от тренировок. — Прим. «Чемпионата») планирую только в выходные дни, когда они у нас будут. Чуть развеяться, съездить куда-нибудь. А как всё это пережить — наверное, думать позитивно, не размышлять перед тренировками, как сейчас всё будет тяжело. Легче дастся.

Какое упражнение самое нелюбимое, а что наоборот больше всего нравится? Самое нелюбимое — это просто утренняя тренировка. Упражнения похожие, просто меняется количество повторений, серий. Самое любимое — когда вечерком футбол начинается», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.