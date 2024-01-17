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«Атлетик» благодаря дублю Вильялибре обыграл «Алавес» и прошёл в 1/4 Кубка Испании

«Атлетик» благодаря дублю Вильялибре обыграл «Алавес» и прошёл в 1/4 Кубка Испании
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Сегодня, 17 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Алавес». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 Вильялибре – 28'     2:0 Вильялибре – 60'    

Игрок Асьер Вильялибре хозяев открыл счёт на 28-й минуте после передачи Ойана Сансета. На 60-й минуте Вильялибре упрочил преимущество и оформил дубль.

Ранее в Кубке Испании «Атлетик» обыграл «Эйбар» (3:0), «Кайон» (3:0) и «Руби» со счётом 2:1. При этом в 1/4 испанского турнира уже прошла «Севилья», которая обыграла «Хетафе» со счётом 3:1.

Ещё не сыграли матчи 1/8 финала «Тенерифе» — «Мальорка», «Валенсия» — «Сельта», «Осасуна» — «Реал Сосьедад», «Жирона» — «Райо Вальекано», «Унионистас де Саламанка» — «Барселона» и «Атлетико» — «Реал».

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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