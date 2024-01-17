«Атлетик» благодаря дублю Вильялибре обыграл «Алавес» и прошёл в 1/4 Кубка Испании

Сегодня, 17 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Алавес». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Игрок Асьер Вильялибре хозяев открыл счёт на 28-й минуте после передачи Ойана Сансета. На 60-й минуте Вильялибре упрочил преимущество и оформил дубль.

Ранее в Кубке Испании «Атлетик» обыграл «Эйбар» (3:0), «Кайон» (3:0) и «Руби» со счётом 2:1. При этом в 1/4 испанского турнира уже прошла «Севилья», которая обыграла «Хетафе» со счётом 3:1.

Ещё не сыграли матчи 1/8 финала «Тенерифе» — «Мальорка», «Валенсия» — «Сельта», «Осасуна» — «Реал Сосьедад», «Жирона» — «Райо Вальекано», «Унионистас де Саламанка» — «Барселона» и «Атлетико» — «Реал».