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Массимо Каррера оценил вероятность возвращения Антонио Конте в «Ювентус»

Массимо Каррера оценил вероятность возвращения Антонио Конте в «Ювентус»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении итальянского специалиста Антонио Конте в туринский «Ювентус».

«Возвращение Конте в «Ювентус» вполне реально. Думаю, болельщики любого клуба хотели бы видеть Антонио во главе своей команды, ведь речь идёт о настоящем победителе. Я его друг, но я не знаю о его планах. У Конте есть качества, позволяющие ему преуспеть где угодно. Он может сделать выбор в пользу команды, в которой есть необходимые игроки для игры в его системе 3-5-2, но может работать и с другим набором футболистов», – приводит слова Карреры Goal.

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:

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