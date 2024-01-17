Влахович ответил на вопрос о целях «Ювентуса» на текущий сезон

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу туринской команды в матче итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:0).

«Мы подходим к каждому матчу так, словно это наша последняя игра в сезоне. Мы идём вперёд шаг за шагом, отдавая все силы. Нужно продолжать в том же духе. Оказывал ли на нас давление тот факт, что «Интер» сыграл свой матч раньше? Расписание определяет лига. Мы знаем, что наша цель – финишировать в четвёрке. Время покажет, чего мы можем добиться», – приводит слова Влаховича DAZN.

В нынешнем сезоне Душан Влахович сыграл за туринский «Ювентус» во всех турнирах в 20 матчах, в которых отметился девятью голами и двумя голевыми передачами.

«Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы итальянской Серии А, в активе команды Массимилиано Аллегри 49 очков в 20 матчах.

Радость болельщиков Сербии после гола Влаховича: