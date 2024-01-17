Влахович отомстил за «Ювентус». Теперь отставание от «Интера» — лишь два очка

«Сассуоло» – единственная команда в этом итальянском сезоне, которая смогла обыграть «Ювентус». Это учитывая и Серию А, и Кубок. От еврокубков туринцев отстранили, если что. В матче первого круга андердог победил со счётом 4:2. Теперь же «Ювентус» достаточно уверенно отомстил сопернику.

Туринцы обошлись даже без дисквалифицированных за пятую жёлтую Федерико Гатти и Маккенни. Уэстон участвовал во всех предыдущих матчах «Ювентуса» в этом сезоне. Про дисквалифицированных Поля Погба (допинг) и Николо Фаджоли (ставки) уже и не особо вспоминают. Хотя вы вряд ли с ходу вспомните команду, у которой были дисквалифицированы сразу четыре футболиста из-за разных эпизодов.

Душан Влахович традиционно бил по воротам больше, чем кто-либо. Нападающий нанёс за первый тайм четыре удара, и этого хватило, чтобы забить два гола. Сначала серб отличился с игры: пробил практически по центру ворот, но под перекладину – кипер гостей не справился, потому что вышел из ворот на несколько метров.

А затем Влахович отличился уже со стандарта. Форвард пробил со штрафного точно в ближнюю «девятку». Вратарь едва коснулся мяча, который зашёл в ворота от крестовины. После такого удара сразу несколько игроков «Юве» схватились за голову. Это был девятый гол нападающего в этом сезоне Серии А. Больше только у Оливье Жиру и Лаутаро Мартинеса.

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Кому-то может показаться странным, что «Сассуоло», который борется за выживание (два очка от зоны вылета) больше владел мячом, чем «Ювентус» на своём стадионе. Однако это достаточно типичная ситуация для туринцев. Команда Массимилиано Аллегри – 12-я по владению в этом чемпионате Италии (47%). Тут обращает на себя внимание, что лидирует по этому показателю «Наполи» (59%), который проваливает нынешний сезон. Действующий чемпион находится в 20 очках от лидирующего «Интера».

«Сассуоло» смотрелся в целом достойно. Гости больше полагались на дальние удары, и несколько раз Войцех Щенсны по-настоящему спас «Ювентус». Особенно в середине второго тайма, когда мяч после рикошета от защитника шёл в створ. Ну а на 89-й минуте окончательный счёт установил Федерико Кьеза, который вышел на замену. 3:0 – уверенная победа «Юве», которого держит «Интер» на расстоянии двух очков. А матч следующего тура (с «Лечче») команда Аллегри проведёт раньше и может подняться на первое место. Хотя бы промежуточное.