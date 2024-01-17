«ПСЖ» заверил, что Рамуш не покинет команду этой зимой

Владельцы «ПСЖ» прокомментировали ситуацию вокруг португальского форварда команды Гонсалу Рамуша, который не смог адаптироваться к стилю игры Луиса Энрике.

Как сообщает L’Équipe, боссы «ПСЖ» сегодня заверили, что возможность ухода Гонсалу Рамуша в это трансферное окно закрыта. Однако некоторые в Дохе полагают, что у клуба может возникнуть сильное искушение расстаться с ним уже в этом месяце, если они получат выгодное предложение по португальскому форварду.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не считает Гонсалу Рамуша игроком, способным помочь команде в наиболее значимых матчах сезона.

Напомним, парижане выкупили нападающего сборной Португалии за € 65 млн у «Бенфики». Ещё € 15 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

В нынешнем сезоне Рамуш сыграл в 19 матчах во всех соревнованиях, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции: