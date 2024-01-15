Винисиус ответил на вопрос о возможных трансферах Мбаппе и Холанда в «Реал»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о возможных трансферах Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в «Королевский клуб». По словам бразильца, переходы — это прерогатива президента, поэтому обсуждать их с игроками бессмысленно. Также Винисиус подчеркнул, что нынешние футболисты «Реала» довольны количеством игровой практики.

«В «Реал» могут прийти Мбаппе или Холанд? Трансферы — это прерогатива президента, я не могу говорить об этом. Наши нынешние игроки очень счастливы, все получают много игрового времени. У нас есть 25 футболистов, готовых сделать всё возможное для клуба.

Сейчас мы собираемся праздновать победу в Суперкубке, но потом мы вернёмся в Мадрид и будем думать о Кубке Испании. Если мы проиграем в Кубке, то победа в Суперкубке обесценится», — приводит слова Винисиуса OK Diario.