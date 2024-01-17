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Дзюба отреагировал на хвалебное высказывание от Ненахова

Дзюба отреагировал на хвалебное высказывание от Ненахова
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в своих социальных сетях отреагировал на похвалу со стороны своего одноклубника — 25-летнего правого защитника Максима Ненахова.

«Всем понятно, что Галактионов проводит великолепную работу в „Локомотиве“. Благодаря ему не только я, но и другие ребята выросли, Дзюба нашёл вторую молодость. Он не только показывает результат, но и развивает игроков. Когда был переломный момент? Если говорить про весь „Локомотив“, то это переход Дзюбы», — процитировал Дзюба в своём посте высказывание Ненахова.

«Братик», — подписал нападающий картинку поста с радующимися забитому голу игроками железнодорожников, снабдив это слово смайликом, посылающим поцелуй.

35-летний экс-форвард сборной России Артём Дзюба выступает за московский «Локомотив» с февраля 2023 года.

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