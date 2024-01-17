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Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: если Фирмино окажется в «Челси», удачи ему желать не буду

Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: если Фирмино окажется в «Челси», удачи ему желать не буду
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж прокомментировал информацию об интересе лондонского «Челси» к нападающему «Аль-Ахли» Роберто Фирмино. Ранее бразильский форвард выступал за «Ливерпуль».

«Я был удивлён, когда прочитал о Фирмино и «Челси». Он очень многое сделал для «Ливерпуля», так что если Роберто хочет этого, то пускай. Что касается «Челси», то им нужны все, они понятия не имеют, что делают. Пострадает ли репутация Фирмино среди болельщиков «Ливерпуля», если переход в «Челси» состоится? Возможно, слегка.

Но болельщики точно не забудут, что он сделал для клуба. Что бы ни случилось, если Бобби перейдёт туда, я не пожелаю ему удачи, потому что «Челси» мне не нравится. Надеюсь, Фирмино будет забивать в каждом матче, а «Челси» — проигрывать каждую игру», — написал Олдридж в колонке для Liverpool Echo.

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