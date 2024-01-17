Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о трансфере футболиста сборной Армении

«Сочи» объявил о трансфере футболиста сборной Армении
Комментарии

Полузащитник сборной Армении и «Пюника» Ованес Арутюнян стал футболистом «Сочи». Российский клуб объявил о подписании футболиста на своём официальном сайте. Срок контракта сторон не уточняется.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник демонстрирует результативную игру. За 22 матча во всех турнирах за «Пюник» он забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Арутюнян выступает на позиции центрального полузащитника, также может сыграть в опорной зоне или ближе к атаке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

За сборную Армении Арутюнян дебютировал весной 2022 года. С тех пор он провёл за национальную команду девять матчей. Также Арутюнян является двукратным чемпионом Армении.

Материалы по теме
Самые провальные зимние трансферы РПЛ при системе «осень-весна»
Рейтинг
Самые провальные зимние трансферы РПЛ при системе «осень-весна»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android