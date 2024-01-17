«Сочи» объявил о трансфере футболиста сборной Армении

Полузащитник сборной Армении и «Пюника» Ованес Арутюнян стал футболистом «Сочи». Российский клуб объявил о подписании футболиста на своём официальном сайте. Срок контракта сторон не уточняется.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник демонстрирует результативную игру. За 22 матча во всех турнирах за «Пюник» он забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Арутюнян выступает на позиции центрального полузащитника, также может сыграть в опорной зоне или ближе к атаке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

За сборную Армении Арутюнян дебютировал весной 2022 года. С тех пор он провёл за национальную команду девять матчей. Также Арутюнян является двукратным чемпионом Армении.