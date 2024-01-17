Быстров — об Антоне Миранчуке: в таком возрасте не стоит уезжать в Европу с тёплого дивана

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров посоветовал полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку не переезжать в Европу. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к Миранчуку со стороны «Бешикташа». Также сообщалось, что агент Миранчука запросил для своего клиента в Турции зарплату в размере € 3 млн в год

«На мой взгляд, в таком возрасте не стоит уезжать в Европу. Нужно приносить пользу в своем клубе. Если не получается закрепиться в основном составе «Локомотива», надо искать другой вариант. Попасть куда‑то дальше через «Бешикташ»? Нет шансов. Если хочется сменить обстановку и поиграть в чемпионате Турции — это да. Но не для того, чтобы через «Бешикташ» перейти в чемпионат Италии, где Лешка играет. Леша Миранчук перспективнее Антона.

Что касается Антона, думаю, это игра агентов. Подогревают интерес, все как обычно. Где тренер «Бешикташа» Фернанду Сантуш Антошку Миранчука видел, мне интересно. Миранчуку надо сперва закрепиться в основном составе у себя в клубе. Как можно пробовать себя в Европе, где команды хорошего уровня? Ехать на банку? Там закрепиться тяжелее, там тебя никто целовать в одно место не будет. Там надо проявлять себя на каждой тренировке. И что, Антон сейчас с теплого дивана поедет? Фантазеры», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Миранчук является воспитанником железнодорожников, прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока € 5 млн. В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 24 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.