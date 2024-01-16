Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ» — Sabah

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук дал согласие на переход в турецкий «Бешикташ», сообщает Sabah.

По информации источника, Миранчук не принял предложение железнодорожников по новому контракту, так как «Локомотив» захотел снизить зарплату с € 2,4 млн до € 1,2 млн. Именно поэтому Антон дал добро на переход в «Бешикташ», однако россиянин запросил у руководства турецкого клуба зарплату в размере € 3 млн, что слишком много для чёрно-белых. При этом контакты между сторонами продолжаются.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Антону Миранчуку со стороны «Бешикташа» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний россиян сыграл за москвичей 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом контракт Миранчука с «Локомотивом» заканчивается летом 2024 года.