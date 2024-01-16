Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ» — Sabah

Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ» — Sabah
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук дал согласие на переход в турецкий «Бешикташ», сообщает Sabah.

По информации источника, Миранчук не принял предложение железнодорожников по новому контракту, так как «Локомотив» захотел снизить зарплату с € 2,4 млн до € 1,2 млн. Именно поэтому Антон дал добро на переход в «Бешикташ», однако россиянин запросил у руководства турецкого клуба зарплату в размере € 3 млн, что слишком много для чёрно-белых. При этом контакты между сторонами продолжаются.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Антону Миранчуку со стороны «Бешикташа» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний россиян сыграл за москвичей 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом контракт Миранчука с «Локомотивом» заканчивается летом 2024 года.

Материалы по теме
Антон Миранчук не стал отвечать на вопрос об интересе «Бешикташа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android