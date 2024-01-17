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Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа» к игроку

Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа» к игроку
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны турецкого «Бешикташа». По его словам, предложение о переходе игрока в стамбульский клуб не поступало.

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ». По информации источника, полузащитник не принял предложение железнодорожников по новому контракту. Соглашение Миранчука с «Локомотивом» заканчивается летом 2024 года.

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