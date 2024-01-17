Стало известно, кто продвигает трансфер Антона Миранчука в «Бешикташ»

Агенты полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука сами предложили услуги своего подопечного «Бешикташу», сообщает Deportes Reports.

По информации источника, те же дела обстоят и с полузащитником «Бетиса» Вильямом Карвалью, которым турки также интересуются.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Миранчуку со стороны «Бешикташа» в зимнее трансферное окно. Сам 28-летний футболист дал согласие на переход в турецкий клуб, так как не желает принимать предложение «Локомотива» по новому контракту из-за снижения заработной платы с € 2,4 млн до € 1,2 млн.

Миранчук является воспитанником железнодорожников, прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока € 5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 24 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.