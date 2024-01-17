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Ванда Нара: у Икарди было четыре телефона, чтобы связываться с разными женщинами

Ванда Нара: у Икарди было четыре телефона, чтобы связываться с разными женщинами
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Ванда Нара, которая является футбольным агентом и женой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала, что аргентинский футболист пользовался четырьмя телефонами сразу, чтобы связываться с разными женщинами.

«У него было четыре телефона. Он разделил женщин по континентам. Это настоящее безумие. Один телефон был «хорошим», на него звонили из клуба, отвечала я. Остальные предназначались для женщин», — приводит слова Нары Mundo Deportivo.

Икарди выступает за «Галатасарай» с 2022 года. Ранее в своей карьере аргентинский нападающий представлял такие команды, как «Интер», «Пари Сен-Жермен» и «Сампдория». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.

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