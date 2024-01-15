Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди, когда была замужем за Макси Лопесом

Ванда Нара, которая является футбольным агентом и женой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала о первой ночи с форвардом, когда была замужем за экс-футболистом «Барселоны» Макси Лопесом.

«Не думаю, что я когда-либо говорила об этом. Мы жили с Макси Лопесом в одном доме, но поругались, поэтому спали в разных комнатах. В разгар кризиса отношений, о котором никто не знал, Мауро был моим другом.

Этот матрас, должно быть, использовали 200 женщин, но после меня он был полностью сломан. На следующий день я почувствовала себя плохо, потому что не привыкла выкладываться на полную. Я принимала ибупрофен каждые четыре часа.

Думаю, если бы не случилась та ночь, то не произошло бы всего, что произошло между нами с Икарди», — приводит слова Нары Tuttosport.

Напомним, в 2012 году Икарди и Лопес вместе играли за итальянскую «Сампдорию». Из-за того, что они оба аргентинцы, они быстро сдружились. Макси часто приглашал Мауро к себе домой и познакомил со своей женой Вандой. Нара сразу же закрутила роман с Икарди, забрала детей и переехала в дом Мауро.