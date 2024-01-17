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Лучший бомбардир чемпионата России может перейти в «Аль-Шабаб», форвард «Зенита» Кассьерра может покинуть клуб

Нападающий «Зенита» Кассьерра может перейти в саудовский «Аль-Шабаб»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах колумбийского форварда заинтересован «Аль-Шабаб», информирует Sport24.

Согласно сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии сделает официальные предложение по Кассьерре в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кассьерру хочет подписать саудовский клуб, название которого не уточнялось.

В нынешнем сезоне 26-летний Маттео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 мячами и пятью голевыми передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн.

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