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Червиченко: набор в резюме громких клубов у Кононова сподвиг на назначение в «Торпедо»

Червиченко: набор в резюме громких клубов у Кононова сподвиг на назначение в «Торпедо»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на назначение Олега Кононова на пост главного тренера «Торпедо».

«Кононов — противоречивая фигура. Как тренер вроде неплохой, разбирается в футболе, но характера не всегда хватает. Надо ещё смотреть на состав нового «Торпедо» и кем ему придётся управлять. Не исключено, что в очередной раз игроки смогут его передавить.

Как я понимаю, в «Торпедо» пришли новые люди к руководству и финансированию. Каждая метла под себя метёт. У них свой взгляд на это. У нас футбол устроен так — кто даёт деньги, тот и заказывает музыку. Видимо, кто даёт в нынешней ситуации деньги, ему симпатичен Кононов. Не знаю чем. Может, набор в резюме громких клубов у Кононова сподвиг на это решение», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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