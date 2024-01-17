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«Если увижу тебя на улице, я тебя зарежу». Эрмосо рассказала об угрозах в соцсетях

«Если увижу тебя на улице, я тебя зарежу». Эрмосо рассказала об угрозах в соцсетях
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Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала об угрозах, которые она получала в социальных сетях.

«Люблю ли я социальные сети? 50 на 50. Я никогда не была зависима от социальных сетей. Хотите вы этого или нет, но, когда вы открываете социальные сети, всё до вас доходит. И как бы вы этого ни хотели, в итоге вы видите неприятные вещи. Я этого никогда не пойму, но я думаю, что это всегда будет так. Насколько пустой должна быть жизнь, чтобы наполнять её плохими комментариями в адрес другого человека?

Самое страшное, что написали: «Если я увижу тебя на улице, я тебя зарежу». Ещё они хотели, чтобы я сломала себе колени, оскорбляли. Я представляю, что они пишут это, сидя в туалете. Потому что я сама читаю это в туалете», — приводит слова Эрмосо Marca.

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