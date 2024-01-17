Экс-тренер «Спартака» Чернышов сравнил зарплаты в чемпионатах России и Индии

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов сравнил зарплаты футболистов в Индии с российскими.

«Во втором дивизионе Индии есть три-четыре команды, которые дают зарплаты, сопоставимые с зарплатами в ведущих клубах Первой лиги России. В Суперлиге зарплаты для иностранных тренеров и футболистов на уровне команд второй восьмёрки РПЛ», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В качестве игрока Андрей Чернышов стал чемпионом Европы среди молодёжных команд (1990), а также двукратным чемпионом России в составе московского «Спартака» (1992, 1993). Работая тренером в тбилисском «Динамо», он стал бронзовым призёром чемпионата Грузии (2006). Кроме этого, Чернышов ранее возглавлял клубы Казахстана, Саудовской Аравии, Кувейта, Сербии, Греции, Литвы и других стран.