Тренер «Мохаммедана» Чернышов рассказал о задачах во втором дивизионе Индии

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался о задачах клуба.

«Когда я подписывал контракт с «Мохаммеданом», мы с руководством обговаривали вопрос целей и задач. Я спросил, чего они ждут от сезона. Всегда руководство говорит одно, а думает немного иначе. Говорили: «У нас собрана молодая команда, много перспективных игроков, которым нужно время сыграться, чтобы стать сильной командой. Планируем через два-три сезона побороться за выход в Суперлигу». Так всё было оговорено.

Но потом, когда мы стали давать хорошие результаты, уже появились разговоры о том, что мы должны выигрывать все турниры, в которых участвуем. Я был готов к этому. Наверное, было бы глупо не думать о победе в чемпионате, находясь на первом месте. Мы хотим победить и будем стараться», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.