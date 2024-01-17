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В «Зените» назвали возможный уход Кассьерры пустыми слухами

В «Зените» назвали возможный уход Кассьерры пустыми слухами
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи СМИ о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в саудовский «Аль-Шабаб». Функционер лаконично назвал эту информацию пустыми слухами.

«Кассьерра может уйти из «Зенита» этой зимой? Пустые слухи не комментируем», – приводит слова Александра Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Матео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.

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