В «Зените» назвали возможный уход Кассьерры пустыми слухами

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи СМИ о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в саудовский «Аль-Шабаб». Функционер лаконично назвал эту информацию пустыми слухами.

«Кассьерра может уйти из «Зенита» этой зимой? Пустые слухи не комментируем», – приводит слова Александра Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Матео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.